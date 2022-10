(Di mercoledì 19 ottobre 2022) ROMA - Dalla Spagna tornano a soffiare voci di mercato su. Secondo Elgoldigital ilnon avrebbe mollato il Mago della, da mesi ormai in orbita andalusa. In estate nulla si ...

Corriere dello Sport

ROMA - Dalla Spagna tornano a soffiare voci di mercato suAlberto . Secondo Elgoldigital ilnon avrebbe mollato il Mago della Lazio, da mesi ormai in orbita andalusa. In estate nulla si è concretizzato, ma a gennaio sarebbe previsto un nuovo ...A pochi passi dal Santiago Bernabéu la scelta è ampia: Las Jarritas o José, ma anche La Bodega ... Madrid - Girona FC 2 - 1 18:30- A. Bilbao 1 - 1 21:00 Getafe - R. Madrid 0 - 1 CALCIO - ... “Il Siviglia su Luis Alberto: ecco lo scambio con la Lazio” I rumors di mercato intorno a Luis Alberto sono sempre all'ordine del giorno. Nonostante la tranquillità ritrovata come si evince anche dalle prestazioni in campo, dalla ...Mercato Lazio, dalla Spagna assicurano di un ritorno del Siviglia su Luis Alberto: proposto uno scambio con l’attaccante Rafa Mir Nonostante una ritrovata serenità con Sarri e con l’ambiente Lazio in ...