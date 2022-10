ATP Napoli | match sospesi anche oggi | cosa è successo e perché è una brutta figura

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una situazione complicatissima. Il torneo ATP250 dicontinua a far parlare di sé per le grosse criticità che lo stanno accompagnando. Dopo i ritardi dovuti all’allestimento del campo che ha costretto i tennisti ad affrontare le qualificazioni a Pozzuoli e successivamente a dividere le partite di singolare e di doppio tra la località citata e capoluogo campano, è l’umidità a non consentire il corretto sviluppo dei. Come è noto, si parla di un evento outdoor sul celebre lungomare partenopeo e, al calare del sole, il fattore si fa decisamente preoccupante, aumentando la scivolosità della superficie su cui si gioca. Pertanto, quest’, sono stati completati solo tresul campo principale,la sfida tra Luca Nardi e Corentin Moutet, già interrotta ieri per lo ...

La lotta è subito elevatissima nel terzo parziale, con game lunghi e il terzo che, per Moutet, è quello del tentativo di allungare, vuoi per un punto fortunoso che gli regala la palla break, vuoi per ...Un Berrettini che, pur molto lontano dal traguardo 'Finals' a Torino, ci spera ancora : " Finché non sono matematicamente fuori io alla qualificazione alle Finals ci credo. Certo, se ci riuscissi sarebbe un gran risultato considerato l'anno ...ATP NAPOLI - Nulla da fare al termine di un match di oltre 3 ore per il giovane azzurro che cede al primo turno contro il francese Moutet che vince in rimonta ...L'argentino ha trovato il modo di conquistare il pubblico napoletano, con l'omaggio al connazionale più amato da queste parti ...