ATP Napoli 2022 | Luca Nardi perde la spettacolare maratona con Corentin Moutet

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)esce sconfitto dalla prosecuzione del match di primo turno dell’ATP 250 dicontro il francese. 6-7(7) 7-6(3) 6-2 il punteggio finale di una sfida che, tra tutte le sue fasi, arriva a contare 3 ore e 30 minuti di durata. Il transalpino andrà a sfidare al secondo turno il serbo Miomir Kecmanovic, che ieri ha faticato molto meno con Flavio Cobolli. Alla ripartenza c’è subito un game lungo, complicato e chenon riesce a tenere, conche per conseguenza si guadagna il break di vantaggio. Il pesarese riesce a prendersi il suo tempo e poi a recuperare, sfruttando un passaggio a vuoto del francese, sul 4-4. Lì Mooutet ha altre tre palle break, sulle quali peròè pronto, benché la seconda consista in una palla ...

Dopo Lorenzo Sonego, anche Luca Nardi non r iesce ad accedere al secondo turno del torneo250 di2022 (cemento outdoor) . Il pesarese si è arreso dopo una battaglia di tre ore e mezza contro il francese Corentin Moutet , riuscito a passare con il punteggio di (7)6 - 7 7 - 6(3) 6 ...Non ha mai giocato ama conosce bene la città: "Il fratello di mio padre con la moglie ed il ... L'esordio giovedì contro lo spagnolo Carballes Baena (n.75) che lo ha sconfitto la settimana ...Matteo Berrettini parla alla vigilia del suo esordio al torneo ATP 250 di Napoli 2022 contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena.Il calciatore nella giornata di oggi si è recato di nuovo al circolo tennis di Napoli per regalare alcune maglie azzurre al campione di tennis.