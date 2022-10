Assalto a Capitol Hill | l' esponente di un gruppo di estrema destra | Eravamo pronti a morire

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) La testimonianza in tribunale di Jason Dolan, ex marine 46enne e membro degli Oath Keepers, ilpro - Trump che ha guidato i ...

La testimonianza in tribunale di Jason Dolan, ex marine 46enne e membro degli Oath Keepers, il gruppo pro - Trump che ha guidato l'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021. "Eravamo pronti a vincere o morire". Così Jason Dolan, membro degli Oath Keepers, definisce le intenzioni del gruppo. Nella sua testimonianza l'ex marine di 46 anni che arriva dalla Florida ha detto che il suo gruppo di estrema destra "volevano mantenere al potere l'allora presidente Trump e impedire con qualsiasi mezzo a Biden di diventare presidente".