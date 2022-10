Scoppia la polemica sul ddl di Gasparri | primo scontro in Parlamento

Leggi su iltempo

(Di martedì 18 ottobre 2022) La nuova legislatura è iniziata da appena cinque giorni ed è giàtra maggioranza e opposizione. Ad innescare la miccia è il ddl ripresentato al Senato dall'esponente di Forza Italia Maurizioche punta a riconoscere la capacità giuridica al concepito, quindi ancor prima della nascita, come invece prevede attualmente il codice civile. Insorge il Pd, che parla di una iniziativa «inaudita». Ma anche Sinistra e M5S si schierano contro il testo a prima firma dell'azzurro. Che, all'Agi, spiega di non voler entrare nella, «i punti di vista diversi sono tutti legittimi». E ricorda che il ddl non è una novità, al contrario «l'ho presentato ad ogni avvio di legislatura negli ultimi anni, è un lascito morale di Carlo Casini, fondatore del Movimento per la vita. Ma finora non se ne era accorto nessuno....». ...