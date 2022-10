Sci di fondo | Federico Pellegrino | “Spero gli allenatori seguano le direttive di Cramer | è un’occasione unica di rilancio”

Leggi su oasport

(Di martedì 18 ottobre 2022) MILANO – L’inverno si avvicina e gli sport della neve stanno per tornare protagonisti dopo un lungo letargo. In casa Italia c’è grande curiosità per vedere nuovamente all’opera, punta di diamante dello sci dinostrano, pronto a ripartire per un nuovo ciclo olimpico verso i Giochi di Milano-Cortina 2026. OA Sport ha intervistato l’azzurro, focalizzandosi sui temi più importanti prima del via dell’annata agonistica, nel corso del FISI Media Day. Dopo aver vinto due medaglie olimpiche, un titolo mondiale ed due Coppa del Mondo sprint, a 32 anni come riparti e con quali obiettivi? “Gli obiettivi sono quelli della mia filosofia di vita di tutti questi anni, ovvero cercare di migliorarmi giorno dopo giorno e riuscire a mettermi nelle condizioni di dare il 100%. Questo è l’obiettivo primario e si parte per un nuovo ...