Pogba pronto per il Qatar

(Di martedì 18 ottobre 2022) Giorni caldi per il calcio di casa nostra! 18/10/2022 alle 20:11 est Il francese è tornato ad allenarsi dopo l’infortunio al ginocchio “L’incubo è finito, torna a guidare la Juventus”, ha detto il suo rappresentante Il ritorno diin campo È proprio dietro l’angolo. Ed è quello solo 33 giorni prima della Coppa del Mondoil francese è tornato ad allenarsi con la Juve dopo aver superato l’infortunio al ginocchio destro. Così Lo ha confermato la sua rappresentante, Rafaela Pimientain un’intervista per ‘Tuttosport’: “L’incubo è finito, torna a guidare il Juve. Il grande potere diè quello di superare le difficoltà con incredibile forza e grande positività. Qualche settimana fa mi ha detto: ‘Rafaela, basta. Non voglio più pensare a niente, mi concentro sul ginocchio perché voglio giocare di nuovo”. Il ...

