(Di martedì 18 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - "Mi sono ripromesso di giudicare l'operato delle massimedi questa nuova maggioranza nei fatti del loro mandato, al momento l'èe di istituzionale vedo ben poco". Così all'Adnkronos il ministro alle Politiche agricole in quota M5S Stefano, mettendo nel mirino in particolare alcuni atteggiamenti del neo presidente del Senato, Ignazio La Russa: dalla presenza nella sede di Fdi ieri, a vertice Meloni-Berlusconi in corso, alle parole della seconda carica dello Stato sulla polemica per la foto del Duce al Mise.

OlbiaNotizie

... al momento in pole vi sarebbero Ascani e Rossomando per il Pd, Todde eper il M5s, ... mentre domani 19 ottobre sarà la volta dei vicepresidenti del. Fino a ieri tutti i gruppi ...Alcune ipotesi si stanno concretizzando in queste ore: il Pd sembrerebbe intenzionato a candidare Anna Rossomando al Senato e Anna Ascani alla Camera; Stefano, dato in un primo momento ... **Parlamento: Patuanelli, 'da figure istituzionali centrodestra pessimo inizio'** Come si divideranno le cariche che spettano all’opposizione Pd, M5S e Terzo Polo Ai partiti dell’opposizione spettano diversi posti di rappresentanza all’interno del Parlamento italiano: due vicepres ...Oggi i partiti decidono i nuovi capigruppo di Camera e Senato per le consultazioni al Quirinale per la formazione del nuovo governo.