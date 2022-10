Oversize | eleganti e all’insegna del total look cromatico

Leggi su amica

(Di martedì 18 ottobre 2022) È il momento dei pantaloni cargo di pelle. Fino a ora questo modellodelle tasche applicate era sempre stato avvistato realizzato in cotone, denim o persino di raso nella versione da sera. Ora invece i modelli più gettonati della stagione autunnale 2022 sono fatti di pelle. E solo a guardarli trasmettono un’idea di lusso e di savoir faire artigianale. I pantaloni cargo di pelle di Gilda Ambrosio si fanno notare per le proporzionie per il materiale insolito. Pantaloni cargo di pelle: come sceglierli per l’autunno 2022 Ma per cogliere il pieno il trend non si devono semplicemente comprare dei pantaloni cargo di pelle. Occorre sceglierli con cura e saperli anche abbinare alla perfezione. Il risultato sarà unsofisticato ed elegante. Del tutto controcorrente rispetto all’idea utilitaristica e casual che si ha ...