Napoli | traffico di cellulari e droga in carcere

(Di martedì 18 ottobre 2022) Un’associazione per delinquere finalizzata all’introduzione illegale, previo compenso, di telefoni, sostanze stupefacenti e corruzione, all’interno deldi Poggioreale. Tra gli otto indagati, oltre ad alcuni detenuti dell’istituto penitenziario, c’è anche Pietro Ioia. Garante dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale del Comune di, tuttora in carica. Pietro Ioia, grazie al suo ruolo, che gli permetteva di introdursi liberamente all’interno delle carceri, introduceva i dispositivi di telefonia mobile e le sostanze stupefacenti. Tutto previo compenso. L’indagine suldiinL’indagato Pietro Ioia- Photo Credits: ilmessaggero.itSono otto gli indagati, sei in ...

... emessa dal Gip di, a carico di otto persone, ritenute gravemente indiziate, a vario titolo,...e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e corruzione. Sei persone sono finite in ...... Pietro Ioia, tra gli otto destinatari della misura cautelare emessa dal gip didopo le ...e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti e corruzione. L'indagine, che va da giugno 2021 ...Napoli. Secondo la ricostruzione, Pietro Ioia portava la droga nella casa circondariale durante i colloqui per verificare le condizioni dei carcerati. I soldi venivano poi divisi con gli altri membri ...Secondo le accuse, avevano messo in piedi un’associazione a delinquere per introdurre telefoni e droga nel carcere di Poggioreale, a Napoli. Per questo otto persone sono state arrestate dai carabinier ...