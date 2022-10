Milano | ordinanza di Sala | l’accensione dei riscaldamenti slitta al 29 ottobre Esclusi ospedali | Rsa e scuole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 18 ottobre 2022)del riscaldamento aè rimandata di una settimana, al 29. Le alte temperature registrate in questi giorni e soprattutto la necessità di ridurre i consumi energetici hanno portato il sindaco Giuseppea firmare unadi posticipo. Potranno comunque accedere il riscaldamento il 22diverse strutture, tra cui, cliniche, case di cura e ricovero per anziani e minori e tutti i luoghi protetti per l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali. Non dovranno aspettare una settimana in più nemmenomaterne, asili nido oltre a piscine, saune ed edifici per le attività industriali e artigianali. La decisione del comune disi ...