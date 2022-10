LIVE Zalgiris-Virtus Bologna | Eurolega basket in DIRETTA | si comincia!

(Di martedì 18 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI PARTIZAN-OLIMPIA MILANO La presentazione della partita 18.50 Per latorneranno sul parquet Milos Teodosic, Kyle Weems e Daniel Hackett, tutti e tre tenuti a riposo nel match contro il Verona. Scariolo potrà poi contare anche su tutti gli altri componenti del roster, ad eccezione degli infortunati Awudu Abass e Tornike Shengelia. 18.46 Le V Nere, reduci dalla bella vittoria in Serie A per 85-60 sul campo del Verona, non avranno però di certo vita facile. Lo , infatti, nonostante le due sconfitte nei primi due incontri in questa, è una compagine pericolosa (in campionato ha vinto tutte le prime cinque sfide) e oggi cercherà di ottenere il primo successo europeo in stagione. 18.43 Dopo il ...

