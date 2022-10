Le uscite di Berlusconi rimettono in discussione l'accordo con Meloni. Braccio di ferro sulla Giustizia

- Il Cavaliere si prende la scena. Prima anticipa i nomi dei ministri di Forza Italia, scelta non gradita agli alleati, e poi rischia di aprire il nuovo caso sul ministero della Giustizia, destinato ...che hanno costretto Forza Italia a smentire il tutto per evitare l'ennesimo incidente tra alleati (e non solo). "Il presidente", spiega una nota, "ha raccontato ai parlamentari una ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Il Cavaliere si prende la scena. Prima anticipa i nomi dei ministri di Forza Italia, scelta non gradita agli alleati, e poi rischia di aprire il nuovo caso sul ministero della Giustizia, destinato al ...