Fermate Cotral su via Portuense | la segnalazione di un residente | “Troppo pericoloso prendere il bus”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 18 ottobre 2022) Fiumicino – “l’autobus“. Così, in una lettera inviata a ilfaroonline.it, Ferdinando Magni,di Fiumicino, denuncia la pericolosità di alcunedell’auto situate su via. “Ledel– si legge nella lettera – in prossimità di QC Terme, sono posizionate sul ciglio della strada e non c’è nessuna protezione per le persone che devonoil bus. La situazione diventa ancora più pericolosa soprattutto la sera: mi è capitato di vedere persone ad aspettare nel buio più totale. Chi aspetta l’autobus, infatti, è poco visibile per gli automobilisti che transitano su via. Prima di aspettare che succeda qualcosa, mi auguro che si intervenga ...