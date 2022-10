Corriere dello Sport – “Crisi superata grazie ad Inzaghi Skriniar? Ho fiducia”

Corriere dello Sport

Che Josè Mourinho avesse un debole per i tifosi più giovani non era un mistero, visto che ha sempre detto di considerarli tra le cose più belle del calcio. Adesso c'è anche una foto a confermarlo: nel ...ANVERSA (BELGIO) - Radja Nainggolan fa di nuovo parlare di sé e non per qualche prodezza in campo. L'ex centrocampista di Roma e Inter, oggi all'Anversa in Belgio, dopo essere stato arrestato perché ... Inter, Marotta: "Crisi superata grazie ad Inzaghi. Skriniar Ho fiducia" Il francese ha voluto condividere il premio con tutti coloro che gli hanno permesso di realizzare il sogno che aveva da bambino.Sbanca ancora il nostro algoritmo e indovina lo 0-1 di Sampdoria-Roma e l'1-1 di Lecce-Fiorentina. La guida più efficace per vincere al gioco fun del corrieredellosport.