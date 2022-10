Charlie Gnocchi | consigli per una vippona al GF Vip | “Devi dire la verità”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 ottobre 2022)e iper una confusa Giaele De Donà al GF Vip: le parole dello speaker radiofonico per la gieffina Lungo confronto avvenuto nella casa del GF Vip trae Giaele De Donà. I due gieffini si sono a lungo parlati nella nottettamente dal giardino del loft di Cinecittà. La giovane modella ha esternato ancora una volta il proprio interesse nei confronti di Antonino Spinalbese, come ha più volte confessato nei giorni scorsi. “Io con lui mi trovo bene, per me non è una cosa costruita con Antonino. Lui scappa da sé perché ha creato questo, ma in questi giorni abbiamo dormito insieme abbracciati più volte. Se mi piace sessualmente? Sessualmente, di cosa stiamo parlando… Me lo farei ogni secondo!” LEGGI ANCHE: ANTONELLA FIORDELISI CONTRO GINEVRA ...