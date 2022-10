Cagliari | crolla l' Aula Magna dell' Università La tarda ora evita la strage - Cronaca - quotidiano net

Una palazzina dell'Università diche si accartoccia e, alle 22 della sera: distrutto l'edificio che ospita l'Aula Magna dell'ex facoltà Geologia, nel complesso di Magistero in via Trentino. Solo due ore prima il ...L'aula magna dell'università di Cagliati è crollata. A diffondere la notizia sono i vigili del fuoco intervenuti attorno alle 21.55 di oggi 18 ottobre in via Trentino. Al momento non è ancora chiaro ...È crollata l’Aula Magna dell’università di Cagliari, frequentata durante il giorno, nelle ore di apertura, da studenti e docenti. L’università fino alle 20 era ancora frequentata da diverse persone. I ...L’Aula magna dell’Università di Cagliari è crollata all’improvviso intorno alle 22. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nella sede della facoltà di Geologia dell’Ateneo sardo, in via ...