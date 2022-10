Arrestato Craig Auringer | ricercato in tutto il mondo per una truffa da 100 milioni

(Di martedì 18 ottobre 2022) Erainilper unada 100di dollari, eppure passeggiava per le vie di Milano come se niente fosse, con la stessa tranquillità con cui aveva preso un aereo per l'Italia e un hotel nel capoluogo lombardo...

