Volley femminile | dove giocherà Paola Egonu | addio Conegliano | contratto faraonico in Turchia con Guidetti

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Non rivedremonel campionato di serie A1 quest’anno. L’opposta azzurra ha dettoalla fine della scorsa stagione e si è trasferita al Vakifbank di Istanbul, una vera e propria multinazionale che parte con i favori del pronostico in vista della prossima Champions League e, ovviamente, è super favorita anche nel campionato turco. Ad allenare la squadra turca c’è un italiano, Giovanni, che, dopo aver trionfato in Europa a maggio grazie al successo in Champions League, arriva da un’estate molto meno esaltante alla guida della Nazionale turca che è uscita di scena ai quarti al Mondiale ed è stata sconfitta proprio dall’Italia dinella semifinale della VNL giocata tra le mura amiche ad Ankara....

Si è chiuso con il sapore agrodolce di una medaglia di bronzo il percorso della Nazionale Italianadiai Mondiali conclusi nel fine settimana. Le azzurre, tra le quali figura anche l'albese Sara Bonifacio , hanno sconfitto nettamente gli Stati Uniti nella finalina per il terzo ...Campionato Serie C- girone A - 1° giornata - 16 - 10 - 2022 AS LABRUNA FENIX MONOPOLI - PMPOTENZA: 3 - 0 (25 - 16, 25 - 9, 25 - 12) Esordio non felice per la PMPotenza che torna a mani vuote ...Ma era e rimase, ancora oggi lo è, un grande campione amato dagli italiani", scrive in una nota il presidente della Lega volley femminile Mauro Fabris rivolgendosi a Paola Egonu. "Noi ti ammiriamo e ...Gioca in una squadra maschile ma può cambiare: "Test ormonali nei limiti chiesti da Federvolley" La storia di Eleonora Pescarolo è quella di una 22enne che ama la vita e la bellezza, che poi sono le d ...