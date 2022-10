Verso nuovi sconti sulle bollette di luce e gas | l’idea della proroga fino a dicembre col tesoretto di Draghi

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Nella maggioranza c’è l’intenzione direle misure esistenti in tema di aiuti per far fronte al caro-energia. Fonti interne avrebbero infatti rivelato all’Ansa che il nuovo pacchetto di misure destinate a famiglie e imprese potrebbe confluire in un emendamento al dl Aiuti ter. Dal punto di vista economico, non dovrebbero esserci intoppi: questo grazie al ‘’ di circa 10 miliardi di deficit inferiore alle previsioni certificato dalla Nadef. Il ministro dell’economia Daniele Franco aveva stimato che replicare aquanto fatto per ottobre-novembre costerebbe 4,7 miliardi: una cifra ben al di sottosoglia a disposizione. L’ostacolo, tuttavia, potrebbe essere temporale: il Ter scade infatti il 22 novembre. Se il governo non dovesse riuscire a ...