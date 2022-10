Vaiolo delle scimmie | il virus potrebbe annidarsi nei testicoli

Precisa inoltre che è possibile " a una distanza di almeno 4 settimane " sottoporsi anche a un altro vaccino previsto dal Piano nazionale vaccinale, come il MVA - BN per monkeypox (...Il nostro dialetto la faceva da padrone soprattutto con la trasmissione in direttamagnifiche ... inventore del vaccino contro il.... In quanto a O' Brien, mi venne l'idea di chiedergli se ...Il virus del vaiolo delle scimmie potrebbe annidarsi nei testicoli: a indicarlo è la scoperta del virus nei testicoli di primati non umani da parte di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...