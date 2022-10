Ucraina | ucciso un foreign fighter italiano | Elia combatteva per le milizie russe | aveva 28 anni

(Di lunedì 17 ottobre 2022)28, era originario della Sardegna, ma da tempo si era trasferito in Russia, a Taganrog, nell?oblast di Rostov, a pochi chilometri dal confine con l?e, dunque, con la...

Dai primi accertamenti, il cittadino italianosarebbe stato vicino alla community italiana di Fort Rus che avrebbe sposato la politica filorussa nelle sue posizioni più estremistiche.trovato impiccato responsabile della mobilitazione russa. A Belgorod nuove esplosioni. Kiev: 'Pronti a liberare Zaporizhzhia'. Giulia Schiff, la veneziana arruolata nell'esercito ucraino, torna in ...In Ucraina, dall'inizio della guerra, sono stati uccisi 423 bambini. Lo rende noto l'ufficio del procuratore generale del Paese. Altri 810 minori risultano invece essere rimasti feriti. Il maggior num ...trovato impiccato responsabile della mobilitazione russa. A Belgorod nuove esplosioni. Kiev: "Pronti a liberare Zaporizhzhia". Giulia Schiff, la veneziana arruolata nell'esercito ucraino, torna in Ita ...