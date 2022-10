Tottenham | Conte sul suo futuro | 'Rinnovo? Non è una priorità Cercherò col club la soluzione migliore per tutti'

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Parlando in conferenza stampa in Inghilterra in merito al suo status contrattuale che è in scadenza con il, l'allenatore...

Antonioprepara la trasferta a Old Trafford con lo United con gli attaccanti contati ma la voglia di rimanere fedele a quel 3 - 4 - 3 su cui ha costruito la miglior partenza delnella ...Uno di questi, senza pochi dubbi, è Kane del. L'attaccante inglese ha un contratto fino ... è legato a doppia mandata a quello di AntonioVorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il Tottenham di Conte è pronto a pescare in casa dell'Inter nel prossimo calciomercato invernale: tifosi nerazzurri gelati per l'addio del big.