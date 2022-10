Startup prendono casa in aeroporto

Agenzia ANSA

... intendendo che tantii fondi, girano film quasi amatoriali che poi non hanno una vita ... recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento Le migliorieuropee: le ...Anche stavolta Torino è l'unica città a rappresentare l'Italia grazie al lavoro dellaNavya ...del quartiere Mirafiori svettano casette con gli attrezzi e piante di ogni tipo che siil ... Parte Giffoni for kids, percorso di accelerazione per startup Parte Giffoni for Kids, il primo percorso di accelerazione di startup e progetti dedicati ai più piccoli, nato in seno a Giffoni Innovation Hub. (ANSA) ...