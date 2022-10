RUMOR Avengers | Secret Wars | I Marvel Studios vogliono riportare in scena Robert Downey Jr come Iron Man

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il supereroe caduto contro Thanos potrebbe tornare in vita grazie al Multiverso Lo sanno anche i sassi. In: Endgame Tony Stark è diventato un eroe, usando il Guanto dell'Infinito per far sparire Thanos e il suo esercito. Ora, però, sembra che l'Man diJr. possa tornare a vivere per combattere di nuovo ine anche in: The Kang Dinasty. Secondo un informatore affidabile specializzato in scoop (che negli ultimi anni ci ha sempre imbroccato e regalato indiscrezioni importanti), ihanno in programma dil'attore nei panni dell'iconico supereroe nel film di prossima programmazione. Seseguirà la storia del ...

Invece nell' MCU il suo Thaddeus Ross dovrebbe essere una specie di Nick Fury degli, per ...News e anticipazioni Evan Peters in trattative per tornare nel MCU ma con un nuovo ruolo Il... Avengers, rumor clamoroso: Robert Downey Jr. sarà ancora Iron Man in Secret Wars The iconic action movie star Harrison Ford is said to now be joining the MCU in the upcoming film Captain America: New World Order.