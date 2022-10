Renzi | se Pd-M5s ci tagliano fuori andremo da Mattarella

(Di lunedì 17 ottobre 2022) "Quelli che si stanno accordando con la maggioranza sono gli stessi che accusano noi di volere le poltrone. Io dico solo che gli accordi istituzionali devono garantire tutte le minoranze. Se Pd e Cinque Stelle ci tenesserosarebbe un atto di gravità inaudita, atto che dovremmo immediatamente porre alla attenzione del Presidente della Repubblica". Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo, nella newsletter inviata ai suoi sostenitori.respinge anche le accuse di aver favorito la vittoria delle destre: "Se Fontana e La Russa sono alla guida delle due Camere devono dire grazie alla strategia suicida di Enrico Letta, non a noi. Fontana: io sono quello che ha firmato la legge sulle unioni civili, quello che ha firmato la sua nomina a ministro è un altro, si chiama Giuseppe Conte. La Russa: dire che sono stati tre senatori ...

4 ore fa: se Pd eci escludono da ruoli Aula andiamo da Mattarella 'Quelli che si stanno accordando con la maggioranza sono gli stessi che accusano noi di volere le poltrone. Io dico solo ...... organo quest'ultimo che interessa anche ad Italia viva, anche se Matteosi prenota per la ... denunceremo a Sergio Mattarella l'atteggiamento di Pd enon rispettoso delle opposizioni, che ...Alla fine la ricucitura delle tensioni dei giorni scorsi c'è stata. Prima contatti telefonici tra Meloni e Berlusconi, diffondono fonti dei due partiti. Infine l'annuncio, in serata. Sarà domani l'inc ...Dopo l'elezione dei capigruppo e dei componenti degli uffici di presidenza di Camera e Senato, giovedì 20 potrebbero prendere il via al Quirinale le consultazioni. Ecco tutte le tappe verso la formazi ...