Pamela Prati non è indagata per il caso Mark Caltagirone VIDEO

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La replica diLa puntata del Grande Fratello Vip di questa sera si è aperta cone il. Prima di tutto sono stati fatti ascoltare degli audio che la vippona aveva ricevuto in passato. In seguito è stata portata in un’altra stanza ad ascoltare le dichiarazioni di Eliana L'articolo proviene da Novella 2000.

I gentiori del bambino, che sarebbe stato utilizzato per impersonare Sebastian, hanno sporto denuncia e il Pm ha annunciato chenon è indagata. Amaurys Perez salvo. L'annuncio ufficiale ..., la verità sulla paparazzata col presunto Mark Caltagirone: 'Ecco chi era davvero quell'uomo' Si torna a parlare del 'Pratiful' in diretta al Grande Fratello Vip 2022 .viene ...Grande Fratello Vip, Pamela Prati e il caso Caltagirone: Signorini comunica una svolta importante alla gieffina. Ecco cosa è emerso ...L'intervista Sara Manfuso parla di Marco Bellavia: Non avevo compreso il suo disagio L'ex inquilina del Gf Vip spiega a Verissimo la sua uscita dalla Casa: Non ho lasciato per Marco, ma per me stessa ...