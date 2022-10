Musica e spensieratezza sono la base per creare un progetto di inclusione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Torno a parlare di. E di social. E di virtuale che è realmente percettibile all’interno di un mondo troppo silenzioso che urla con voce soffocata di stanchezza e invisibilità. La scorsa estate, durante uno dei nuovi progetti che ho sperimentato con la mia fondazione Villa point onlus, ho voluto cercare un modo per portare una serata d’estate dentro le case di chi non poteva esserci di persona. Persone in condizione di disabilità gravissima ma anche le famiglie, gli anziani e tutte quelle persone che avevano la voglia di una serata di allegria ma senza potersi muovere. Sembra facile cliccare su una diretta e mandarla. Ma poi nessuno la guarda. Gli anziani non hanno dimestichezza col social e non hanno l’abitudine a guardare il telefono. Che almeno sia la televisione se non posuscire. I disabili gravissimi spesso non hanno invece l’abilità ...