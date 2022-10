L’auto dei vigili che piomba tra la folla in piazza Duomo a Firenze | 9 feriti – Il video

Leggi su open.online

Una vettura della polizia locale diè finita addosso allache si trovava innel pomeriggio di ieri. Il bilancio è di novetra cui due bambine di 4 e 8 anni. In quel momento si stava svolgendo una processione religiosa della comunità peruviana. L'incidente ha causato anche il ferimento di cinque donne e di due uomini. La vettura, per motivi da accertare avrebbe urtato una bicicletta innescando la carambola sui fedeli in processione. Il 118 ha soccorso una 70enne in codice rosso, ha trasferito le bambine ferite al pediatrico Meyer, entrambe in codice giallo, così come altre due donne adulte. Codice verde per il 40enne e altre tre donne.