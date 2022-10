La Roma pragmatica vola al quarto posto | la Sampdoria ancora a secco

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Spigolosa, fisica. Quasi una battaglia. Laesce vincitrice dal Ferraris e si prende ilin solitaria a 22 punti. Basta un calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini. La formazione di casa ha chiuso soltanto un primo tempo di questo campionato senza subire nessun gol. E contro i giallorossi la tendenza è confermata. Al 7’ Abraham crossa dalla sinistra e Ferrari devia in area con la mano quel che basta per spingere il var ad intervenire: Di Bello concede il penalty e il capitano giallorosso dagli undici metri firma il suo primo gol in campionato. Alla mezz’ora sono 18 i falli fischiati da Di Bello. La squadra blucerchiata fa la partita con quasi il 60% del possesso palla. Ma laè pericolosa in ripartenza: Pellegrini innesca la profondità di El Shaarawy, ma stavolta Ferrari è bravo ad impedire che il ...

