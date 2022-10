Israele | è tempo di inviare armi all’Ucraina

(Di lunedì 17 ottobre 2022)ha affermato che “èdi”. Secondo quanto riferito, la decisione è stata presa dopo che il governo israeliano ha scoperto che le forze russe utilizzano droni iraniani in Ucraina. Èperdiin Ucraina Mentre proseguono pesanti combattimenti in Ucraina,ha affermato che è “

... Allegri potrebbe avere la 'sua' Juventus al completo inper le ultime partite del ciclo di ... La Champions League, ormai compromessa e appesa a un filo dopo la sconfitta in, passa ...... Cremlino: Biden rifiuta negoziati e pensa a mid - term • Ministro: giunto il momento ... Il ragazzo italiano da diversoviveva nei dintorni della città di Rostov. Dai primi ...Mentre l'Ue si prepara a sostenere l’Ucraina con altre armi per 500 milioni la Russia attacca Kiev con i droni kamikaze costringendo la ...«Chiedo in nome di Dio che si metta fine alla follia crudele della guerra». È l'appello di Papa Francesco nel libro 'Vi chiedo in nome di Diò, di cui La Stampa anticipa un brano. «La sua persistenza t ...