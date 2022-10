Green bond e Sustainability linked Bond | ai mercati piace la finanza ' verde'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Roma, 17 ott. - (Adnkronos) - Si allunga la lista di società che ricorrono al mercato per raccogliere finanziamenti all'insegna della sostenibilità, operazioni aperte a gennaio da Webuild e Snam e che hanno poi visto scendere in campo anche Enel, Fs, Credem, Fabbrica Italiana Sintetici, Cdp, Banco Bpm e A2A per una raccolta totale che a metà settembre ha già superato 7 miliardi di euro. Alcune operazioni riguardano l'emissione dei cosiddetti(Banco Bpm, Credem, Fs, A2A) obbligazioni con cui si finanziano progetti a impatto positivo per l'ambiente. Ad esempio, le Fs hanno dichiarato che acquisteranno nuovi treni per Trenitalia e utilizzeranno queste risorse anche per investimenti sulle linee ad alta velocità. Negli altri casi si tratta di...