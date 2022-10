Giro d’Italia 2023 | ecco tutte le tappe

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Dalla grande partenza in Abruzzo, sulla pista ciclabile della Costa dei Trabocchi, al gran finale a Roma ai Fori Imperiali, la 106esima edizione deld'Italia conterrà tre frazioni a cronometro, sette arrivi in salita e ottoper velocisti. 3.448,6 chilometri e 51.300 metri di dislivello. La corsa, in programma dal 6 al 28maggio, avrà anche uno sconfinamento in Svizzera, dove sui 2.469 metri del Gran San Bernardo è posta la Cima Coppi.il percorso completo deld`Italia:Sabato 6 maggio, prima tappa: Costa dei Trabocchi (Fossacesia Marina-Ortona). 18,4 km (cronometro individuale)Domenica 7 maggio, seconda tappa: Teramo-San Salvo. 204 kmLunedì 8 maggio, terza tappa: Vasto-Melfi. 210 kmMartedì 9 maggio, quarta tappa: Venosa-Lago Laceno. 184 kmMercoledì 10 ...