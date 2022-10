Giorgia e Silvio | oltre il diverbio che non c’è Il “drammone” su cui sperava la sinistra

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Ci eravamo disabituati alpolitico. A tutto ciò che della politica – la definizione cruda di Rino Formica la conoscete – fa parte: impasto di altezze e bassure. E rappresentazioni. Ora, sul ricomposto, chiamiamolo così, traBerlusconi eMeloni, le considerazioni potrebbero essere tante. Qualcuna pure in difetto di finezza. Perciò cerco rifugio in un luogo psico e atemporale: é un dejavu. Non mi meraviglio, insomma. Manco un po’. Ma sono contento che il mélo politico sia stato messo da parte dai due capi. In nome del dramma vero che é quello della Nazione: il triste sociale quotidiano degli italiani. Che attendono risposte. Un passo obbligato. E responsabile.i torti e le ragioni. Che sono evidenti. Ma qualche parola a latere si impone. Sennò non si comprende la ...

