Diverse esplosioni scuotono il centro di Kiev Allarme aereo in tutta l' Ucraina

sono state sentite all'alba nella capitale ucraina a una settimana dagli attacchi missilistici. Il sindaco Klitschko invita la cittadinanza a rimanere nei rifugi....Un attacco su più obiettivi. Kiev, le regioni di Odessa e Kharkiv e Sumy .sono state avvertite nella capitale questa mattina, attorno alle 6.45 locali. Una delleè avvenuta nel distretto di Shevchenkivskyi, nel centro della capitale ucraina, ha ...Almeno tre esplosioni sono state udite a Kiev intorno alle 6,45 ... "Tutti i servizi di emergenza sono stati inviati sul posto - ha detto il primo cittadino - Diversi edifici residenziali sono stati ...Ucraina, la guerra in diretta. Ucciso un foreign fighter italiano: combatteva per le milizie russe. Droni kamikaze su Kiev, allarme aereo in tutto il Paese.