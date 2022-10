Coverciano | al via corso allenatore Uefa A e preparatori atletici

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Hanno preso il via questa mattina ai corsi perA e per i. Il primo, di 192 ore, abilita a guidare le squadre giovanili (Primavera inclusa), le formazioni femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Tra gli allievi ci sono anche l’attuale collaboratore delle Nazionali giovanili maschili Emanuele Giaccherini e la capitana della Nazionale femminile italiana di beach soccer, Sandy Iannella, oltre al vicedi Mourinho alla Roma, Salvatore Foti; il vice di Palladino al Monza, Stefano Citterio, e il collaboratore di De Zerbi al Brighton, Marcello Quinto. Per quanto riguarda ilper, invece, si tratta del primo anno con il nuovo programma ...

