Chi era Elia Putzolu | il foreign fighter italiano morto in Ucraina | I precedenti

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il giovaneè stato ucciso nella regione di Donetsk dopo essersi arruolato in una delle legioni filo putiniane Un altroha perso la vita nel conflitto fra Russia e. Si tratta di, 28enne originario della Sardegna. La morte del giovaneè stata confermata dalla Farnesina che lo ha comunicato alla famiglia. Quest’ultima ha chiesto che la salma venisse trasportata in Italia. Chi erainera, come anticipato, originario della Sardegna. Da tempo, tuttavia, si apprende che il ragazzo ...