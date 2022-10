Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2022-2023 | tutte le date | programma gare uomini e donne

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Siamo ormai giunti ufficialmente ai nastri di partenza delladeldi sciche, come tradizione, prenderà il via sul ghiacciaio di Soelden (Austria) nel corso del prossimo weekend. Si tratta dalla edizione numero 57, con il seguentediper i due comparti: in campo maschile sono in42(14 discese, 7 superG, 10 giganti, 10 slalom e uno slalom parallelo), mentre in quello femminile ne sono in41 (11 discese, 8 superG, 10 giganti, 11 slalom e uno slalom parallelo). Di seguito i due calendari completi.DELSCIMASCHILE ...

