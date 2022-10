Agenzia ANSA

Sequestrati neldi Genova oltre 155 mila abiti, accessori e scarpe contraffatti e nocivi per la salute. Il traffico, proveniente dalla Cina, è stato bloccato dagli investigatori del II gruppo della guardia di ...... ad Amalfi , dove sono riusciti a rubare una imbarcazione dalturistico. I due malviventi ... E così, dopo essere statisono stati arrestati e sottoposti agli arresti domiciliari. Si ... Bloccati in porto a Genova oltre 155 mila capi contraffatti Sequestrati nel porto di Genova oltre 155 mila abiti, accessori e scarpe contraffatti e nocivi per la salute. (ANSA) ...Hanno sfondato la vetrina del negozio di abbigliamento 'Bernini Philosopy', in centro Milano in corso di Porta Romana, e hanno asportato il registratore-cassa. Sono stati però arrestati praticamente i ...