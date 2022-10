Anticipazioni Grande Fratello Vip | scoop a Mattino 5 Dura lite tra Vipponi e sorpresa speciale per una inquilina

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Un nuovo spoiler delVip 7: Che succederà stasera? Federica Panicucci porta in diretta tutti i giorni il suo spettacolo, che accompagna ali telespettatori Mediaset. Anche oggi ha dato diversein merito alla puntata di stasera sul piccolo schermo per lo spettacolo di Alfonso Signorini: Gf Vip. Ecco i protagonisti L'articolo proviene da KontroKultura.

Su Canale 5 una nuova puntata delfratello che racconta le avventure dei vipponi nella Casa più spiata d'Italia, tra storie d'amore sbocciate e qualcuno che rischia la ...Presto ci sarà l'ingresso di sei nuovi concorrenti: il clamoroso scoop di un giornalista Come rivelato a Casa Pipol da Gabriele Parpiglia , giornalista e autore delFratello , ben presto ci ...Svelato il giorno in cui l'uomo farà ritorno al reality per un faccia a faccia con Alfonso Signorini Questa sera andrà in onda un'altra puntata del Grande ...Questa sera nuova puntata del reality show: cosa succederà sul caso Mark Caltagirone Questa sera lunedì 17 ottobre andrà in onda una nuova puntata del ...