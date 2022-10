Video Gol Leeds - Arsenal 0 - 1 | Saka Gli highlights

(Di domenica 16 ottobre 2022) Nella gara della 10ª giornata di Premier League, l'vince per 1 - 0 in casa del. Decidono il gol die un rigore sbagliato da ...

Nella gara della 10ª giornata di Premier League, l'Arsenal vince per 1 - 0 in casa del Leeds. Decidono ildi Saka e un rigore sbagliato da ......aidi Antonio Caracciolo, Kean e Bessa. (Matteo Fantozzi) Probabili formazioni Verona Milan/ Diretta tv: giocherà Giroud oppure Rebic COME VEDERE LA PARTITA VERONA MILAN IN STREAMINGE ...Napoli - Bologna highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Serie A. I partenopei si confermano in vetta alla classifica ...Liverpool - Manchester City highlights e gol, ecco le immagini della sfida di Premier League. I Reds si impongono di misura ...