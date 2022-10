Spalletti | «L’anno scorso gli anziani dello spogliatoio si prendevano le responsabilità nei momenti difficili»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il tecnico del Napoli, Luciano, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta contro il Bologna al Maradona Era una partita fondamentale «Quello che è diventato fondamentale era invertire l’inerzia che poteva prendere la partita. Abbiamo sempre tentato di pigiare la palla dentro l’aria di rigore con forza. Queste sono partite importantissime da portare a casa perché c’è il rischio che la squadra si abbassi, invece hanno mostrato grandissima mentalità. Bellissima partita con tante occasioni da gol» La squadra che aspetta Osimhen per salutare la curva «Anche stasera i titolari del secondo tempo hanno invertito il risultato finale. Se ribalti la partita è più importante che giocare tutti i 90 minuti» Quanto conta per Osimhen questa serata «Puoi fare dei cambi perché hai delle sostituzioni come quella di Osimhen oggi» Grande partenza «Provo delle ...