Proteste russe contro Parigi

(Di domenica 16 ottobre 2022) Il ministero degli Affari Esteri russo ha convocato l’ambasciatore francese, Pierre Lévy, per protestarele forniture di armi a Kiev chesi appresta ad aumentare. “La parte russa ha sottolineato i pericoli sottesi all’aumento di forniture di armi e di materiale al regime ucraino, compresa l’intensificazione di programmi di addestramento dei militari ucraini”, è stato riferito da Mosca sottolineando che questo è in contrasto con le affermazioni francesi riguardo alla “volontà di avere una soluzione pacifica in Ucraina”. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha invitato il suo omologo russo, Vladimir Putin, ad incontrarsi di persona “tra 3-4 giorni” in Kazakistan. Parlando con i giornalisti di un possibile incon il capo del Cremlino, Erdogan – riporta il sito della presidenza turca – ha affermato che “sarebbe ...