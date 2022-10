Iva Zanicchi | chi è l’ex marito Antonio Ansoldi | “Non avrei dovuto sposarlo”

Domenica In, una puntata interessante, Si apre con un talk dedicato a "Ballando con le stelle" la sesta puntata di "Domenica In", in onda domenica 16 ottobre alle 14 su Rai 1. In studio, Giampiero Mughini, Paola Barale, Alessandro Egger e gli opinionisti Guillermo Mariotto, Rossella Erra, Alessandra Mussolini e Moreno Amantini. A seguireè protagonista di un'...Si aprirà con un talk dedicato alla seconda puntata di Ballando con le stelle, in studio:, Giampiero Mughini, Paola Barale, Alessandro Egger e gli opinionisti Guillermo Mariotto, ...Lite in Tv tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith dopo l’esibizione dell'aspirante ballerina Iva Zanicchi a "Ballando con le stelle".Dopo lo scontro della prima puntata (con annesso insulto), Iva Zanicchi ieri sera, 15 ottobre, è tornata a calcare il palco di Ballando con le stelle 2022 in coppia con il suo maestro Samuel Peron. La ...