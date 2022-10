Inter | straordinari per Dzeko | il bosniaco prova a regalare un altro acuto

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 ottobre 2022) Tre gol nelle ultime partite e la voglia di continuare a essere decisivo con l’fa gliin attesa di Lukaku Tre gol nelle ultime partite e la voglia di continuare a essere decisivo con l’fa gliin attesa di Lukaku. Contro la Salernitana Inzaghi punta ancora sul centravanti che ha segnato gol importanti tra campionato e Champions League. Nel momento difficile e del bisogno ha dimostrato di esserci e di essere determinante per risollevare i nerazzurri. A San Siro cerca unsquillo importante in una sfida da non sottovalutare. L'articolo proviene da Calcio News 24.