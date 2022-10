Fontana e La Russa a capo del Parlamento | l’onda nera è solo all’inizio

La platea ride, come quando De Luca se la prende con Lorenzoe Ignazio La, neo - eletti presidenti della Camera e del Senato. 'Io sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l'......di Ignazio Laa presidente del Senato, Crosetto spiega che 'c'è stato un atto di rottura forte, simbolico, al Senato, ma alla Camera tutto il centrodestra ha votato, compattamente, per. ...EDITORIALE Marco TravaglioDirettore del Fatto Quotidiano Ricattata senza ricattatore 16 OTTOBRE 2022 C’è solo una cosa più divertente della rissa ...Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Provenzano attacca ancora Renzi. Non capisce la matematica, come dimostrano i numeri. Ma soprattutto non capisce la politica come dimostra la geniale campagna elettorale..