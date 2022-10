Empoli | la vittoria sul Monza è ossigeno per Zanetti

Nonostante lanel derby con il Torino, c'è ancora tensione in casa Juventus: rottura con Allegri, a ... quella casalinga contro l'di venerdì, altro appuntamento che servirà non sbagliare ......condivide l'ultima posizione con la Sampdoria e va ancora alla ricerca della sua primada ... Udinese, Milan 20 Roma 19 Juventus 16 Inter 15 Sassuolo 12, Torino 11 Salernitana, Monza 10 ...Nonostante la vittoria nel derby con il Torino, c'è ancora tensione in casa Juventus: rottura con Allegri, a gennaio va da Conte ...Massimiliano Allegri nel post gara e' soddisfatto per un successo che serve a riprendere un po' di fiducia: "I ragazzi hanno fatto una bella vittoria, addirittura la prima ...