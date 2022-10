Controlli dei Carabinieri in Bassa Sabina | identificate 94 persone

(Di domenica 16 ottobre 2022) RIETI – Idella Compagnia di Poggio Mirteto continuano ad effettuare servizi straordinari di controllo di controllo del territorio, al fine di prevenire e reprimere i reati predatori ed effettuare un’attenta vigilanza lungo le arterie viarie. Nell’ultimo fine settimana, nei comuni di Fara in, Scandriglia, Collevecchio e Cottanello, è stato disposto, infatti, l’impiego di ulteriori pattuglie, al fine di rafforzare gli ordinari dispositivi preventivi delle Stazionicompetenti sul territorio. Sono stati complessivamente predisposti ed effettuati 9 posti di controllo lungo le arterie stradali delle località interessate, in particolare lungo la SS 4 Salaria e la SR 657, nel corso dei quali, sono state94e controllati 83 ...

Provincia di Lecce

'Davanti a un simile scenario ci domandiamo: chi possiede questi armamenti Qualici sono... arrestano progetti di solidarietà e di utile lavoro, falsano la psicologiapopoli''Il portafogli si ingrossa ancora, quello nelle tasche662 furbetti del scovati dai carabinieri del comando provinciale di nel periodo che va da aprile ...hanno continuato ad approfondire i... Polizia provinciale: online il calendario dei controlli di ottobre – Provincia di Lecce Roma. Una giornata intesa, fatta di controlli e sorveglianza in una delle zone più critiche della Capitale: nell’area della stazione ferroviaria “Termini”, in quella che si estende fino a piazza dei C ...I carabinieri della Compagnia di Poggio Mirteto continuano a effettuare servizi straordinari di controllo del territorio, al fine di ...