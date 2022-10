Chelsea | la verità sulla clausola di Abraham

(Di domenica 16 ottobre 2022) Ilnon ha intenzione di pagare lada 80 milioni di euro per poter ingaggiare Tammy. Questo complice anche l'inizio...

È piaciuto, e non solo a Capello, il Milan in 10, capace di far tremare ilcon Giroud e altre conclusioni nella ripresa, segno di una vitalità che è anche lo specchio dell'attualità. Nello ...Ricordiamoci, infatti, che il miliardario " da tempo nella lista nera del Regno Unito - è stato poi costretto a vendere ilche guidava da circa vent'anni.