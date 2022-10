Calcio | Cremonese;Alvini | siamo più vicini alla prima vittoria

...che tarda ad arrivare non cambia l'umore di Massimiliano, ... tecnico dellauscita con un punto dalla delicata sfida ... Quando si dice pensare al24 ore al ...Sono le parole di Massimiliano, tecnico della, al termine del pareggio per 2 - 2 sul campo dello Spezia. Partita sbloccata subito dagli ospiti, che hanno subito la rimonta dei ...Il tecnico: "Ci è mancato ancora l'attimo per poterla vincere. La squadra ha comunque avuto il giusto atteggiamento. Radu Si è fatto male, vedremo se lo recupereremo" ..."Uscire con un pareggio dal Picco è un risultato positivo, che ci dà la sensazione di essere ancora più vicini alla prima vittoria in campionato". (ANSA) ...